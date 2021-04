Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-West: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt-West (ots)

Am Mittwochnachmittag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung im Stadtteil Neckarstadt-West ein. Die Einbrecher brachen zwischen 15 Uhr und 6 Uhr die Tür der Wohnung in einem Anwesen in der Rainweidenstraße auf und drangen so in die Wohnräume ein. Im Wohnzimmer und im Schlafzimmer durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen. Inwiefern sie dabei Stehlenswertes fanden und mitgehen ließen, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell