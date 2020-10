Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Lkw stieß mit Pkw zusammen

Karlsruhe (ots)

Ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro ist die Bilanz eines Zusammenstoßes zwischen einem Pkw und einem Lkw am Donnerstagvormittag in Ettlingen. Gegen 09.20 Uhr war ein 49-Jähriger mit einem Lkw einer Entsorgungsfirma auf der Rheinstraße in Richtung Daimlerstraße unterwegs, um Mülltonnen zu leeren. Ein 58-Jähriger fuhr mit seinem Pkw hinter dem Lkw. Als das Entsorgungsfahrzeug seine Geschwindigkeit verringerte, ging der Pkw-Lenker davon aus, dass der Fahrer anhalten würde. Er setzte deshalb zum Überholen an. Als er sich in Höhe des Lkw befand, bog der 49-Jährige mit seinem Lkw, an dem der Warnblinker eingeschaltet war, nach links ab und stieß mit dem Pkw zusammen. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.

