Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rüppurr - Warnung vor Dachdeckerhaien

Karlsruhe (ots)

Eine 95-Jahre alte Anwohnerin der Schöllbronner Straße in Rüppurr erhielt am Donnerstagmorgen einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma, der ihr mitteilte, ihr Dach sei kaputt. Der Anrufer bot an, noch am gleichen Tag vorbeizukommen und ihr Dach zu reparieren. Der Seniorin kam dieser Anruf komisch vor, weshalb sie ihren Sohn informierte, der schließlich die Polizei verständigte.

Die Polizei warnt eindringlich vor solchen schnellen Geschäften und Arbeitsaufträgen und bittet folgendes zu beachten:

- Bleiben Sie bei solchen Anrufen immer misstrauisch und erteilen Sie keine schnellen Arbeitsaufträge per Telefon oder "an der Haustür"

- Sprechen Sie am Telefon niemals über persönliche und finanzielle Verhältnisse

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen, seriöse Firmen arbeiten auf Rechnung

- Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, können Sie sich bei der nächstgelegenen Polizeistation informieren

Jasmin Goos, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell