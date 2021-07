Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Mountainbike an Unfallstelle zurückgelassen: Polizei sucht Besitzer

Schwerte (ots)

Die Polizei sucht den Besitzer des auf dem Foto abgebildeten silbernen Mountainbikes, das am Freitag (25.06.2021) gegen 13.20 Uhr an einer Unfallstelle im Einmündungsbereich Letmather Straße/Mühlendamm in Schwerte-Ergste zurückgelassen wurde. Hinweise nimmt die Wache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 entgegen.

