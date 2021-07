Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Vielzahl von Pkw beschädigt

Lingen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es zu zahlreichen Sachbeschädigungen in Lingen. Unbekannte Täter beschädigten in der Straße Alte Gärtnerei, der Strootstraße sowie in der Werner-von-Siemens-Straße die Außenspiegel von dort geparkten Autos. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591/870 bei der Polizei in Lingen zu melden.

