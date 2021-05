Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Einbruchdiebstahl, Katalysatoren entwendet

Steinfurt (ots)

Nachdem unbekannte Täter einen Doppelstabmattenzaun durchtrennt hatten, gelangte sie in der Nacht von Freitag (28.05.) auf Samstag auf das Grundstück einer Kraftfahrzeugwerkstatt auf der Industriestraße. Hier entwendeten sie in der Zeit zwischen 19.00 Uhr am Freitagabend und 12.00 Uhr am Samstagmittag von zehn dort abgestellten Pkw, die zum Teil abgemeldet waren, die Katalysatoren. Wie die Täter die Fahrzeuge aufbockten, und wie sie die Katalysatoren abtransportierten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchdiebstahl aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Industriestraße gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, 05481/9337-4515.

