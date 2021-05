Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, 72-jähriger E-Bike-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Ein Pkw-Fahrer und ein E-Bike-Fahrer sind am Freitagnachmittag (28.05.21) gegen 15.15 Uhr auf der Friedhofstraße kollidiert. Der 72-jährige E-Bike-Fahrer stürzte dabei und zog sich schwere Verletzungen zu. Der E-Bike-Fahrer aus Glandorf (Landkreis Osnabrück) sowie der 23-jährige Autofahrer aus Lienen kamen sich auf der Friedhofstraße entgegen. Der Autofahrer kam aus Richtung Innenstadt, der E-Bike-Fahrer aus der entgegengesetzten Richtung. An einer einseitigen Fahrbahnverengung, an der der E-Bike-Fahrer Vorfahrt hatte, kam es möglicherweise fast zu einem Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Um eine Kollision zu vermeiden, versuchte der 72-Jährige auszuweichen. Dabei geriet er mit dem Rad gegen den Bordstein und stürzte. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 23-jährige Opel-Fahrer wurde nicht verletzt. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei rund 150 Euro.

