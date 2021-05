Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Radfahrer bei Unfall in Haddorf schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Haddorf, auf Höhe Haddorf 59, ist am Sonntag (30.05.21) ein 53-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Gegen 16.35 Uhr fuhr eine 34-jährige Autofahrerin aus Rheine mit ihrem grauen VW vom Parkplatz des Seecafés. Dabei übersah sie ersten Erkenntnissen zufolge den 53-jährigen Radfahrer aus Neuenkirchen, der auf dem Radweg aus Fahrtrichtung Haddorf kommenden in Richtung Neuenkirchen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 34-jährige Autofahrerin wurde nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens des Unfalls liegt schätzungsweise bei rund 500 Euro.

