Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, schwerer Verkehrsunfall, 10-jähriges Mädchen mit Rettungshubschrauber in Klinikum geflogen

Steinfurt (ots)

Am Samstagnachmittag (29.05.21) gegen 15.00 Uhr ist ein 10-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Im Lied/Rutestraße in Rodde schwer verletzt worden. Es musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Die 10-Jährige aus Rheine war ersten Erkenntnissen zufolge auf der Straße Im Lied mit ihrem Skateboard unterwegs. Sie fuhr auf dem linken Gehweg in Richtung Nahrodder Straße. Ein 29-jähriger Lieferwagenfahrer aus Rheine fuhr zeitgleich auf der Straße Im Lied rückwärts in dieselbe Richtung. Dabei übersah er offenbar das Mädchen, das sich auf Höhe der Rutestraße nicht mehr auf dem Gehweg, sondern auf der Fahrbahn befand. Es kam zur Kollision. Dabei wurde die 10-Jährige Zeugenaussagen zufolge von einem Reifen des Lieferwagens überrollt. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort durch den Notarzt wurde die 10-Jährige mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Klinikum gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Der Fahrer des Renault-Vans blieb unverletzt. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen nicht vor. Die Straße Im Lied musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Notfallversorgung für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Darüber hinaus wurde die Kreuzung Im Lied/Liststraße für die Landung des Rettungshubschraubers gesperrt.

