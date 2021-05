Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, versuchter Einbruchdiebstahl

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag (27.05.) auf Freitag in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 10.30 Uhr mit einem Stein die Scheibe eines Geschäftes in der Bahnhofstraße eingeworfen. Die Täter griffen dann durch das Fenster und stießen eine Vitrine mit verschiedenen Ausstellungsstücken um. Den ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden, der nach ersten Schätzungen etwa 1200 Euro beträgt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

