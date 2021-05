Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Diebstahl eines Pkws

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag (27.05.) auf Freitag, zwischen 20.00 Uhr am Donnerstagabend und 08.00 Uhr am Freitagmorgen, einen Volvo S 90 mit dem amtlichen Kennzeichen ST-VA 155 entwendet. Der graue Pkw stand in der Hauffstraße auf dem Hof eines Einfamilienhauses. Wie die Täter den Pkw öffnen und entwenden konnten, ist Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Diebstahl aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell