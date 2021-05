Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unfallflucht, Fußgänger bringt Radfahrer zu Fall und flüchtet

Steinfurt (ots)

Eine nicht alltägliche Unfallflucht bearbeitet gerade die Polizei. Am Freitag (28.05.) gegen 16.20 Uhr befuhr ein Radfahrer den abschüssigen Verbindungsweg zwischen Marktplatz und Stadthalle in Richtung Mühlenstraße. Wie der Radfahrer der Polizei gegenüber mitteilte, habe sich ihm plötzlich und völlig unvorhersehbar ein entgegenkommender Fußgänger in den Weg gestellt und wild mit den Armen gestikuliert. Um einen Zusammenstoß mit der Person zu verhindern, sei er nach links ausgewichen, sei aber durch einen zu weit eingeschlagenen Lenker zu Fall gekommen. Bei dem Sturz wurde der Radfahrer leicht verletzt. An seinem Rad entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Der sich in den Weg stellende Fußgänger verließ die Unfallörtlichkeit. Er war etwa 30 bis 40 Jahre alt und hatte dunkle kurze Haare. Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Rheine, Telefon 05971/938-4215 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell