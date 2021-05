Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an der Otto-Bergmeyer-Straße wurde am Freitag, (28.05.) in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr ein grauer Pkw Opel Meriva beschädigt. Die Beifahrertür wies einen waagerecht verlaufenden tiefen Kratzer auf. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4212 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell