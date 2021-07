Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Zwei Verletzte bei Kollision zwischen Radfahrer und Handbike-Fahrerin auf einem Radweg

Werne (ots)

Am Samstag ( 03.07.2021 ) kam es gegen 11:05 Uhr auf einem Radweg parallel der Lünener Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Aus bislang ungeklärten Gründen kollidierte in einem unübersichtlichen Kurvenbereich des Radweges ein 57 jähriger Radfahrer aus Drensteinfurt mit einer 54 jährigen Lünerin, die ihm mit einem Handbike-Pedelec ( Rollstuhl mit elektrisch unterstützter Handkurbel ) entgegenkam. Beide wurden durch die Kollision verletzt und nach Erstbehandlung vor Ort mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Fahrrad des Drensteinfurters wurde stark beschädigt. Das Handbike der Lünerin blieb unbeschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

