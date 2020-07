Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigung durch goldene Sprühfarbe +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Durch unbekannte Täter wurde bereits in der Nacht von Samstag, den 04. Juli 2020 auf Sonntag, den 05. Juli 2020, mittels goldener Sprühfarbe das Mauerwerk des Gemeindehauses der Ev.-Luth.- Kirchengemeinde in der Bahnhofstraße Sandkrug mit den Worten/ Zahlen "Dope Gang", "262", "ACAB" (All Cops Are Bastards) besprüht.

Vermutlich die selben Täter besprühten ebenfalls in dieser Nacht im Waldpark Sandkrug (Bahnhofstraße) den Sockel einer Holzfigur sowie die Innenwände der dortigen Konzertmuschel. Auch hier wurde eine goldene Sprühfarbe u.a. für die Schriftzüge "FUCK" und "ACAB" verwendet.

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 in Verbindung zu setzen. (755628,770642)

