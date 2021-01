Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen gesucht

LathenLathen (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, gab es an der Fallerslebenstraße einen weiteren Fall von gelösten Radmuttern. Die Tat ereignete sich am Heiligabend zwischen 17.00 - 23.00 Uhr. Unbekannte Täter hatten die Radmuttern eines Reifens an einem VW Polo gelöst. Zu einem Unfall ist es im Anschluss glücklicherweise nicht gekommen.

Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer (05933)924570 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell