Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - PKW beschädigt

UelsenUelsen (ots)

Im Laufe der vergangenen Woche kam es in der Straße An der Post zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten PKW. Unbekannte Täter beschädigten möglicherweise mit einem Aschenbecher die Motorhaube des VW Polo. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943) 92000 zu melden.

