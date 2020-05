Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200515.4 Nordermeldorf: Schwerer Verkehrsunfall

Nordermeldorf (ots)

Am Donnerstagabend hat sich in Nordermeldorf ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeugs ereignet. Der Fahrer erlitt bei dem Unglück schwere, seine Begleiterin leichte Verletzungen.

Um 22.15 Uhr war der 22-Jährige in einem BMW auf dem Kirchweg in Richtung Meldorf unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet er in Höhe der Hausnummer 19 nach links von der Fahrbahn ab, rutschte durch den dortigen Graben, prallte gegen eine Feldzufahrt, überschlug sich und kam nach einigen Metern in dem Graben zum Stillstand. Der Dithmarscher zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, ein Hubschrauber brachte ihn in eine Kieler Klinik. Seine 19-jährige Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen - ein Rettungswagen brachte sie zur Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus.

An dem Unfallwagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro - fahrbereit war der BMW nach dem Unglück nicht mehr.

Merle Neufeld

