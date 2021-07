Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - PKW nach Fluchtversuch, Rotlicht-Fahrten und Missachtung von Anhaltezeichen gestoppt - Fahrer unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Werne (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ( 04.07.2021 ) gegen 01:00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in Werne auf der Freiherr-vom-Stein-Straße ein PKW Mazda auf, der plötzlich die Geschwindigkeit erhöhte und trotz Rotlicht an der nächsten Kreuzung auf die Kamener Straße abbog. Offensichtlich wollte der Fahrzeugführer versuchen, sich einer möglichen Kontrolle durch die Streifenbesatzung zu entziehen. Die Streifenbesatzung folgte dem Fahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn und gab Anhaltezeichen, die jedoch zunächst nicht beachtet wurden. Die weitere Verfolgungsfahrt ging mit überhöhter Geschwindigkeit über die Kamener Straße in Richtung Bergkamen. An der Kreuzung Südring bremste der Fahrzeugführer zunächst, fuhr dann aber ebenfalls trotz Rotlicht der dortigen Baustellen-Ampel weiter in den Baustellen-Bereich. Hier wurde die Fahrzeugbeleuchtung ausgeschaltet, das Fahrzeug durchfuhr den Baustellenbereich mit überhöhter Geschwindigkeit und ignorierte weiterhin die Anhaltezeichen. Erst im Bereich der Lippebrücke verlangsamte das Fahrzeug die Geschwindigkeit und bremste an der Kreuzung Westenhellweg / Ostenhellweg bis zum Stillstand ab, so dass die Kontrolle durch die verfolgende Streifenbesatzung und weitere hinzugezogene Streifenbesatzungen möglich wurde. Glücklicherweise war es im Verlauf der Fahrt nicht zu Kollisionen mit anderen Fahrzeugen gekommen, was insbesondere dem umsichtigen Verhalten mehrerer anderer Fahrzeugführer zu verdanken ist, die ihre Fahrzeuge abbremsten und auswichen.

Bei der Kontrolle des PKW stellte sich heraus, dass sich außer dem 43 jährigen Fahrer aus Werne drei weitere volljährige Personen im Fahrzeug befanden, die teilweise mit ihm verwandt sind und anschließend entlassen werden konnten. Bei dem Fahrzeugführer ergaben sich Hinweise auf Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum. Ihm wurden im Anschluss auf der Polizeiwache Werne durch einen Arzt Blutproben entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses von Alkohol und anderer berauschender Mittel, geführt. Durch sein Verhalten steht nicht nur eine Gefährdung seiner drei Mitinsassen, sondern auch der anderen Verkehrsteilnehmer im Raum.

In diesem Zusammenhang werden der Fahrer eines PKW, welcher im Kreuzungsbereich der Freiherr-vom-Stein-Straße / Kamener Straße in Werne vermutlich trotz für ihn Grün zeigender Ampel sein Fahrzeug stark abbremste, um eine Kollision mit dem flüchtenden PKW zu vermeiden, und mindestens zwei Fahrzeugführer, die dem flüchtenden Fahrzeug im Bereich der Baustelle Lippebrücke entgegenkamen und abbremsen mussten beziehungsweise zur Seite ausgewichen sind, gebeten, sich bei der Polizeiwache Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder unter 02303 921 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell