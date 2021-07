Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Tödlicher Verkehrsunfall: Auto prallt gegen Baum - 68-Jähriger verstirbt an der Unfallstelle

Holzwickede (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (07.07.2021) in Holzwickede ist ein 68-jähriger Schwerter ums Leben gekommen.

Der Mann war gegen 07.20 Uhr mit seinem Auto auf der Langscheder Straße in Richtung Fröndenberg unterwegs. Hinter der Einmündung zur Schwerter Straße kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei wurde der Schwerter in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den 68-Jährigen aus dem Wagen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Die Polizei stellte das Auto sicher. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine Sachschadenshöhe steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell