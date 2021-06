Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Motorradfahrer bei Sturz verletzt - Autofahrer davongefahren

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer fuhr am Dienstag kurz vor 13.00 Uhr aus einer Parkbucht Am Entenfang auf die Straße. Hierbei achtete er nicht auf einen Motorradfahrer, der eine Gefahrenbremsung durchführen musste und hierbei stürzte. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der Pkw-Fahrer fuhr ohne anzuhalten davon. Zeugen konnten das Kennzeichen des Fahrzeuges notieren. Der verletzte 57-Jährige wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Ob der Pkw-Fahrer den Verkehrsunfall hätte bemerken müssen, bedarf weiterer Ermittlungen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell