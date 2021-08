Polizei Wuppertal

POL-W: W Parteibüro beschädigt - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (12./13.08.2021) beschmierten Unbekannte ein Parteibüro an der Marienstraße in Wuppertal-Elberfeld.

Die Täter beschädigten die Glasfront des Gebäudes, indem sie Schriftzüge in dunkler Farbe aufbrachten. Aufgrund der Örtlichkeit und des Inhalts gilt ein politischer Bezug als wahrscheinlich. Aus diesem Grund hat der Staatsschutz die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen der Tat. Diese können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung setzen. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell