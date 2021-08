Polizei Wuppertal

POL-W: W Schlägerei auf der Gathe

Wuppertal (ots)

Zu einer Auseinandersetzung kam es gestern Abend (11.08.2021, 19:25 Uhr) in einer Lokalität auf der Gathe in Elberfeld.

Bei der Schlägerei in einer Gaststätte erlitt ein 40-Jähriger leichte Verletzungen, nachdem er mit zwei Unbekannten in Streit geraten war. Der zunächst verbal geführte Streit entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Unbekannten auf das Opfer einschlugen.

Zeugen gaben bei der anschließenden Sachverhaltsschilderung gegenüber den Polizisten an, dass sie bei den Tätern auch ein Messer gesehen hätten. Ob dies auch gegen das Opfer eingesetzt wurde, ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Nach der Tat floh das Täterduo unerkannt vom Tatort. Beide waren etwa 35 bis 45 Jahre alt. Einer trug eine schwarze Weste, der andere eine grüne Hose und ein schwarzes T-Shirt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen der Tat. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell