Polizei Wuppertal

POL-W: W Motorradfahrer erleidet schwere Verletzung

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (14.08.2012), gegen 16:00 Uhr, kam es in Wuppertal zu einem Unfall, bei dem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der 26-Jährige war mit seiner Yamaha auf der Clausewitzstraße unterwegs. Als ein entgegen kommender 45-Jähriger mit seinem Skoda nach links abbog, kam es zum Zusammenstoß. Der schwer verletzte 26-Jährige musste vom Rettungsdienst zur stationären Aufnahme ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell