Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf: Falschfahrer auf der BAB 60 zwischen der Raststätte Heidenfahrt-Nord und dem AD Mainz

Heidesheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wird der Polizei Mainz gegen 00:40 Uhr ein Falschfahrer auf der BAB 60, Richtungsfahrbahn Bingen, gemeldet. Der Falschfahrer soll zwischen der Raststätte Heidenfahrt-Nord und dem AD Mainz in Richtung Darmstadt auf dem linken Fahrstreifen gefahren sein. Mit eingeschaltetem Warnblinker sei der Falschfahrer anschließend stehengeblieben und habe auf der dreispurigen Fahrbahn gewendet, um wieder in die richtige Richtung zu fahren.

Während des Vorfalles soll es zu mehreren Begegnungen zwischen dem Falschfahrer und anderen Verkehrsteilnehmern gekommen sein. Glücklicherweise kam es aber zu keinem Zusammenstoß.

Die Polizeiautobahnstation Heidesheim bittet Zeugen, die Angaben zu dem Falschfahrer, insbesondere dem Fahrzeug, machen können, sich unter der 06132-950.0 auf der Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell