Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zivilfahrzeug der Polizei nach Lichthupe rechts überholt

A 61/Gau-Bickelheim (ots)

Diese Kontrolle durch Beamte der Polizeiautobahnstation wird ein 51-jähriger LKW-Fahrer aus den Niederlanden wohl so schnell nicht vergessen.

Die Beamten befuhren mit einem zivilen Einsatzfahrzeug am 7.7.2021 gegen 00:45 Uhr gerade die A 61 in Fahrtrichtung Koblenz, als im Baustellenbereich bei Alzey ein von hinten ankommender und sehr dicht auffahrender LKW auch noch mehrfach die Lichthupe betätigte. Nach der Baustellenausfahrt überholte der LKW die Polizisten rechts, wechselte auf die linke Fahrspur und überholte einen weiteren LKW. Dieses Überholmanöver dauerte mehr als 45 Sekunden. Als dann die Polizisten wiederum den LKW überholten, bemerkten diese, dass der LKW-Fahrer auf einem Smartphone herumtippte. Bei der folgenden Kontrolle des 51-Jährigen stellten die Beamten zudem noch verschiedene Verstöße gegen die Regelungen der Lenk- und Ruhezeiten fest. Da verschiedene Nachweise über die Einhaltung der Sozialvorschriften nicht vorgelegt werden konnten, wurde die Weiterfahrt untersagt, bis die erforderliche Ruhezeit erfüllt ist. Der Niederländer musste wegen der verschiedenen Verstöße eine Sicherheitsleistung von fast 200 Euro hinterlegen, um die zu erwartenden Verfahrenskosten zu sichern.

Bei weiteren Kontrollen mit dem Zivilfahrzeug stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 6.7.2021 gegen 18:45 Uhr auf der A 61 in der Baustelle zwischen Rheinböllen und Stromberg einen 23-jährigen PKW-Fahrer fest, der bei erlaubten 60 km/h mit fast 105 km/h durch die Baustelle fuhr. Ebenfalls in diesem Baustellenbereich fiel gegen 18 Uhr ein Kleintransporter auf, der den linken Fahrstreifen befuhr. Dieser ist innerhalb der Baustelle auf KFZ mit einer maximalen Breite von 2,20 Meter begrenzt. Da der Kleintransporter diese Breite überschritt, wurde der Verstoß mit einem Verwarnungsgeld geahndet. Bei Waldlaubersheim wurde gegen 19 Uhr ein 36-jähriger Führer eines Caravan-Gespannes kontrolliert, da er dort im Überholverbot überholte. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung über 95 Euro hinterlegen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell