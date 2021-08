Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fußgänger in Solingen nach Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (15.08.2021), gegen 04:20 Uhr, kam es in Solingen zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Fußgänger. Der 49-Jährige überquerte die Cronenberger Straße, als es zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 57-Jährigen kam. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

