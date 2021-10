Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 20-Jährige angegriffen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (30.09.2021) eine 20 Jahre alte Frau in der Klett-Passage angegriffen und versucht, einen ihrer kabellosen Kopfhörer zu stehlen. Die 20-Jährige war gegen 16.00 Uhr in der Klett-Passage, von den S-Bahn-Gleisen kommend, in Richtung Südausgang unterwegs. Dabei fiel ihr ein Mann auf, der in ihrer unmittelbaren Nähe hinter ihr herlief. Unvermittelt soll der Unbekannte sie gestoßen und einen Kopfhörer aus ihrem Ohr genommen haben. Der Mann flüchtete in Richtung des Nordausgangs, ließ den Kopfhörer allerdings nach wenigen Metern wieder fallen. Der Täter wird beschrieben als 165 bis 175 Zentimeter groß, dunkelhäutig und um die 60 Jahre alt. Er trug eine OP-Maske und schwarze Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

