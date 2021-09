Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Samstagabend (25.09.2021) in der Stresemannstraße ein Mofafahrer und ein Autofahrer kollidiert sind. Ein 34 Jahre alter Mofafahrer fuhr gegen 19.15 Uhr vom Pragsattel kommend in Richtung Kochenhof. Kurz vor dem Parkhaus Killesberghöhe prallte er mit dem Fiat Punto eines 38 Jahre alten Mannes zusammen, der gerade dabei war, auf den Linksabbiegerstreifen zu wechseln. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Mofafahrer in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

