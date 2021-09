Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Spendensammler

Herrstein (ots)

Am 31.08.2021 wurden in den Abendstunden mehrere Haushalte im Niederhosenbacher Weg und der Dietersbachstraße in der Ortslage Herrstein durch angebliche Spendensammler aufgesucht. Hierbei handelte es sich um Kinder, die laut einem Schulprojekt Spenden für die Flutopfer sammeln. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizeiinspektion Idar-Oberstein erlangten die Kinder dadurch einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag. Hinweise zu Tatverdächtigen konnten bereits erlangt werden. Personen, die ebenfalls von der Spendenaktion betroffen sind, welche sich als Unfug herausgestellt hat und denen dadurch ein Schaden entstanden ist, können sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Rufnummer 06781/5610 melden.

