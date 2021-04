Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Bei Verkehrskontrollen auf der Adenauerallee in Erle haben Polizeibeamte am Mittwoch, 28. April 2021, zahlreiche Verstöße festgestellt. Die Beamten überwachten in der Zeit von 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr die Geschwindigkeit auf der Adenauerallee. Dabei stellten sie insgesamt 31 Verstöße fest. Die Polizisten erhoben 28 Verwarngelder und leiteten drei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Trauriger Spitzenreiter war ein 46-jähriger Gelsenkirchener, der bei erlaubten 50 mit einer Geschwindigkeit von 85 Stundenkilometern gemessen wurde. Für einen 51-jährigen Gelsenkirchener endete die Fahrt an der Kontrollstelle. Er war mit 65 Stundenkilometern unterwegs, sein Kleinkraftrad war jedoch nur bis 45 km/h zugelassen. Der Gelsenkirchener war zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Ein 21-jähriger Gelsenkirchener musste die Beamten zwecks Blutprobe zur Wache begleiten. Er wurde mit 64 Stundekilometern gemessen, dann fiel ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv aus. Darüber hinaus war der 21-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Er konnte die Wache nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zu Fuß verlassen. Die Polizeibeamten stellten seinen Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten Strafverfahren gegen den Gelsenkirchener und die Fahrzeughalterin ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell