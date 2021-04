Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizisten vollstrecken Untersuchungshaftbefehl

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben gestern Mittag, 26. April 2021, um 12.08 Uhr einen 34 Jahre alten Gelsenkirchener auf der Robergstraße in Bismarck festgenommen. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Als der Mann die Beamten erkannte, versuchte er zunächst zu entkommen, konnte aber nach kurzer Flucht gestellt werden. Die Polizeibeamten fanden bei dem Mann Betäubungsmittel und fertigten dazu eine Strafanzeige. Anschließend brachten sie den Mann in das Polizeigewahrsam. Von dort wurde er am Abend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

