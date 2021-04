Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Strommasten sind keine Klettergärten

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 24. April 2021, ist eine 13-Jährige von einem Strommast gestürzt. Das 13-jährige Mädchen hielt sich am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr mit Freunden in der Parkanlage an der Rheinelbe-Halde in Ückendorf auf. Aus bislang ungeklärten Gründen stieg sie auf einen der Strommasten und stürzte im weiteren Verlauf aus einer Höhe von etwa fünf Metern ab. Die herbeigerufene Feuerwehr brachte das Mädchen in ein nahegelegenes Krankenhaus. In diesem Zusammenhang weist die Polizei eindringlich dringend darauf hin, dass Strommasten keine Spielplätze oder Klettergärten sind. Das Hinaufklettern ist verboten und lebensgefährlich.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell