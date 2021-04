Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aggressiver Mann nach Beleidigung im Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Im Polizeigewahrsam hat sich ein 24-Jähriger am Samstag, 24. April 2021, wiedergefunden, der sich in der Altstadt Polizeibeamten gegenüber aggressiv verhalten hat. Zeugen hatten zuvor gegen 19.10 Uhr den Notruf gewählt und einen Randalierer am Bahnhofsvorplatz gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf den 24-Jährigen aus Menden, der sich zunächst nicht ausweisen wollte, die Einsatzkräfte beleidigte und den Sicherheitsabstand fortwährend unterschritt. Um eine drohende körperliche Auseinandersetzung zu verhindern, setzten die Polizeibeamten Pfefferspray ein. Anschließend nahmen sie den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell