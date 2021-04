Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei löst Party in Ückendorf auf

Gelsenkirchen (ots)

Anwohner in Ückendorf haben am Samstagnachmittag, 24. April 2021, gegen 14.30 Uhr, eine größere Personengruppe auf der Straße bemerkt und die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte an der Metzer Straße hatte sich die Gruppe bereits in eine Wohnung begeben, die von der Polizei ausgemacht werden konnte. Rund 50 Menschen wurden hier beim 21-jährigen Wohnungsinhaber angetroffen, von denen einige umgehend die Flucht ergriffen. Von 26 Gästen, alle ohne Mundschutz, wurden schließlich die Personalien aufgenommen und anschließend Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt.

