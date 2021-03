Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person auf Neustrelitzer Umgehungsstraße

B 96/ Neustrelitz (ots)

Am heutigen 19.03.2021 gegen 07:40 Uhr ereignete sich auf der Umgehungsstraße B 96 bei Neustrelitz ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem eine Person verletzt wurde.

Ein 63-jähriger Fahrzeugführer türkischer Staatsangehörigkeit eines PKW Skoda befuhr die B 96 aus Richtung Neubrandenburg in Richtung Fürstenberg. Zwischen den Abzweigen Kirschenallee und der B 198 beabsichtigte er einen vorausfahrenden PKW Nissan sowie einen davor fahrenden LKW zu überholen. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der 56-jährige deutsche Fahrer des Nissan den Überholvorgang und scherte zum Überholen des LKW aus, ohne den nachfolgenden Verkehr zu beachten. Er stieß in der Folge seitlich mit dem überholenden Skoda zusammen, wodurch dieser wiederum seitlich mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum kollidierte und abseits der Fahrbahn in entgegengesetzte Richtung zum Stehen kam.

Der 63-jährige Fahrer des Skoda wurde schwerverletzt (nicht lebensbedrohlich) durch Rettungskräfte ins Krankenhaus Neustrelitz gebracht. Sein PKW war nicht fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden wird derzeit mit 6000 EUR beziffert.

