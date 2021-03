Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahlshandlungen in Wesenberg

Wesenberg (ots)

Die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz registrierten am gestrigen 17.03.2021 einen vollendeten und einen versuchten Diebstahl in Wesenberg.

In einem Fall ereignete sich ein Diebstahl einer Rüttelplatte von einer Baustelle am Windmühlenweg in Wesenberg. Bislang unbekannte Täter begaben sich nach bisherigen Erkenntnissen in der Zeit vom 16.03.2021, 16:00 Uhr bis 17.03.2021, 07:00 Uhr widerrechtlich auf das umfriedete Gelände und entwendeten eine Rüttelplatte Waker DPU 30-70. Der Schaden beläuft sich auf ca. 6000 EUR.

Im zweiten Fall handelte es sich um einen Angriff auf einen Transporter in der Mittelstraße in Wesenberg. Nach derzeitigem Erkenntnisstand versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 12.03.2021 bis 15.03.2021 gewaltsam eine Tür des Transporters zu öffnen. Ein Eindringen gelang nicht, sodass Sachschaden in Höhe von 250 EUR entstanden ist. Es ist nicht auszuschließen, dass hier die Erlangung von Werkzeug die Motivation der Täter war.

Die Beamten der Krimialkommissariatsaußenstelle Neustrelitz haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben oder Angaben zum Verbleib der Rüttelplatte machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981 - 258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell