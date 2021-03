Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Tatorte gesucht - Zahlreiche Drogerieprodukte während einer Verkehrskontrolle gefunden

Waren (ots)

Am Nachmittag des 16.03.2021 führten die Beamten des Polizeihauptreviers Waren eine Verkehrskontrolle durch, aus der sich eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls und die vorläufige Festnahme von drei Fahrzeuginsassen ergab.

Die Beamten kontrollierten den PKW mit polnischem Kennzeichen gegen 16:00 Uhr auf dem Schweriner Damm in Waren, da er ihnen wegen einer notdürftig reparierten Heckscheibe aufgefallen ist. Bei den drei Fahrzeuginsassen handelte es sich georgische Staatsbürger im Alter von 30, 31 und 35 Jahren. Im Zuge der weiteren Kontrolle fanden die Beamten im Fahrzeug eine Vielzahl von Drogerieprodukten, darunter Babynahrung, elektrische Zahnbürsten, Nahrungsergänzungsmittel sowie Vitaminpräparate in unterschiedlichen Mengen. Alle aufgefundenen Produkte haben einen Warenwert von ca. 1000 EUR und wurden durch die eingesetzten Beamten beschlagnahmt.

Die drei Tatverdächtigen des Diebstahls wurden in der weiteren Folge durch Beamte der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren zur Sache vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Sie sind bereits in der Vergangenheit wegen Diebstahls polizeilich in Erscheinung getreten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurden sie im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Ein Teil der beschlagnahmten Produkte konnte bereits einem Drogeriemarkt in Waren zugeordnet werden. Die Kripo Waren sucht im Rahmen der Ermittlungen nun nach weiteren Tatorten. Mitarbeiter oder Verantwortliche von möglichen geschädigten Geschäften melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991 - 176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell