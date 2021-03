Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Trotz geschlossener Halbschranke und Rotausleuchtung- 17-jähriger überquert Bahnübergang und wird durch S-Bahn schwer verletzt- Fünf jugendliche Zeugen erleiden einen Schock

Bonn (ots)

Am Donnerstag (11.März) gegen 13:10 Uhr überquerte ein 17-jähriger Bornheimer trotz geschlossener Halbschranken und Rotausleuchtung den Bahnübergang Bollenackerweg in Bonn-Duisdorf. Hierbei wurde er von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt. Drei Jungen und zwei Mädchen im Alter von 15 - 17 Jahren, die sich ebenfalls am Bahnübergang befanden, erlitten einen Schock und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Dort werden sie sowohl ärztlich als auch durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Die genauen Umstände des Unfallherganges sich noch nicht bekannt und Gegenstand weiteren Ermittlungen durch die Bundespolizei. Durch den Unfall war die Bahnstrecke bis 14:17 Uhr komplett gesperrt. Im Einsatz waren Kräfte der Polizei und Feuerwehr Bonn, der Bundespolizeiinspektion Köln sowie mehrere Rettungswagen.

