BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; Niederländer mit 27,75 Kilogramm Amphetamin und 1040 Gramm Heroin auf der Bundesautobahn A 3 festgenommen

Fahndungserfolg der Bundespolizei; Niederländer mit 27,75 Kilogramm Amphetamin und 1040 Gramm Heroin auf der Bundesautobahn A 3 festgenommen

Kleve - Emmerich

Bereits am Freitagnachmittag, 5. März 2021 um 17:00 Uhr, überprüfte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 3 an der Anschlussstelle Elten einen 34-jährigen Niederländer als Fahrgast eines niederländischen Taxis. Im Rahmen der Kontrolle entdeckten die Beamten im Kofferraum in einer Reisetasche mehrere Pakete mit insgesamt 27,75 Kilogramm Amphetamin und 1,04 Kilogramm Heroin. Die Eigentumsverhältnisse der Reisetasche konnte vor Ort nicht eindeutig geklärt werden, da der Fahrgast und der 26-jährige niederländische Fahrer sich gegenseitig beschuldigten. Daraufhin wurden die Männer vorläufig festgenommen und zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienstelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel liegt bei 317.000 EUR. Beide Männer befinden sich derzeit auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.

