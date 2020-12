Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Kontrollaktion mit Polizei und Ordnungsamt

Stolberg/Rhld.Stolberg/Rhld. (ots)

Stolbergs Bürgermeister Patrick Haas begleitete am gestrigen Abend (18.12.2020) Kontrollen, die Polizei und Ordnungsamt bis in die Nacht hinein durchführten. Ziel der Maßnahme waren die Bekämpfung der Straßenkriminalität und die Überwachung der Coronaschutzverordnung in der Stolberger Innenstadt.

So stellte man bei Überprüfungen von Kiosken und einem Wettbüro Verstöße gegen die Gewerbeordnung fest. Nachdem später auf der Salmstraße eine größere Personengruppe angetroffen wurde, erteilten die Beamten Platzverweise und erhoben Bußgelder. Eine Person zeigte sich derart uneinsichtig, dass sie den Rest der Nacht im Gewahrsam verbringen musste.

Ein E-Scooter Fahrer versuchte sich kurz darauf einer Kontrolle auf der Eisenbahnstraße zu entziehen. Er wurde dennoch angehalten und kontrolliert. Den Grund für seinen Fluchtversuch erkannten die Beamten schnell. Der Mann stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, als er den nicht verkehrssicheren E-Scooter benutzte. Neben einer Strafanzeige wurde sein Fahrzeug einbehalten.

Ähnlich erging es einem Radfahrer auf der Rathausstraße. Sein E-Bike war offenbar gestohlen und auch er stand unter Drogeneinfluss. Bei seiner Durchsuchung fanden sich weitere Betäubungsmittel, eine größere Summe an Bargeld und Diebesgut. Auch für ihn endete die Fahrt in der Zelle. Über das weitere Verfahren entscheiden hier Staatsanwaltschaft und Richter.

Das Ordnungsamt und die Polizei werden auch in Zukunft in der Stadt und der Städteregion ähnliche gemeinsame Kontroll- und Präsenzmaßnahmen durchführen. (And.)

