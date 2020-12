POL-AC: B258 - Iternberg nach Sperrung wieder frei

Polizei Aachen

Gegen 22:44 Uhr am gestrigen Freitagabend befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Pkw Ford den Iternberg von Walheim aus kommend und kam nach ersten Erkenntnissen nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Baum, schleuderte über die Fahrbahn und blieb im angrenzenden Graben liegen. Der Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin mussten durch die Rettungskräfte aus dem Pkw herausgeholt werden. Sie wurden erstversorgt und schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Für die polizeiliche Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle durch die Berufsfeuerwehr ausgeleuchtet. Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Die Polizei zog ergänzend auch einen Sachverständigen hinzu. Die anschließenden Aufräum- und Reinigungsarbeiten sind nun abgeschlossen, so dass die Sperrung um 03:45 Uhr aufgehoben wurde und die B258 nun wieder befahrbar ist.

