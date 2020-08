Landespolizeiamt

POL-SH: Feierliche Amtseinführung des neuen Leiters der Polizeidirektion Ratzeburg am 04.09.2020

Kiel (ots)

Der neue Leiter der Polizeidirektion Ratzeburg, Bernd Olbrich, wird am 04.09.2020 von Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack in sein neues Amt eingeführt. Dazu laden wir Medienvertreter/innen herzlich ein. Der Leitende Polizeidirektor Bernd Olbrich leitet die Polizeidirektion bereits formell seit dem 1. Mai 2020. Er folgte auf Jürgen Funk, der im vergangenen Jahr als Leiter zur Polizeidirektion Kiel gewechselt war. Die Polizeidirektion Ratzeburg ist mit ihren etwa 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg zuständig.

Der 54jährige Olbrich trat nach dem Abitur im Jahr 1985 in die Landespolizei ein. Nach dem Studium an der Verwaltungsfachhochschule in Altenholz war er in verschiedenen Funktionen in der Bereitschaftspolizei in Eutin sowie in der damaligen Polizeiinspektion Lübeck tätig, dort unter anderem auch als Pressesprecher. Nach dem Aufstieg in den Höheren Dienst im Jahr 2001 war der gebürtiger Lübecker zunächst wieder an der Fachhochschule in Altenholz und in seiner Heimatstadt tätig, bevor er bis 2015 den Bereich Prävention und Pressearbeit der Landespolizei im Landespolizeiamt leitete. Anfang 2015 wurde Olbrich dann stellvertretender Leiter der Fachinspektion für Aus- und Fortbildung in Eutin. Seit Oktober 2016 arbeitete er als Leiter des Führungsstabes und stellvertretender Behördenleiter in Lübeck.

Pressevertreter/innen sind herzlich zur Berichterstattung am 04.09.2020 eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr im Rokokosaal des Kreismuseums in Ratzeburg. Anschließend stehen Ihnen bei einem kurzen Medientermin Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack und der Direktionsleiter Bernd Olbrich für Interviews zur Verfügung. Aufgrund besonderer Sicherheitsbestimmungen im Zuge der Corona-Pandemie ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Außerdem bitte wir um rechtzeitiges Erscheinen vor Veranstaltungsbeginn. Wir bitten um verbindliche Anmeldung unter der Rufnummer 04541 809 2010 oder per Mail an presse.ratzeburg.pd@polizei.landsh.de bis zum 02.09.2020.

