Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit Pedelec in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Ein Pedelec-Fahrer wurde bei einem Unfall in Bismarck am Montagmorgen, 26. April 2021, leicht verletzt. Gegen 7.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei zur Einmündung Sauerlandstraße / Parallelstraße gerufen. Ein 25 Jahre alter Gelsenkirchener war dort zuvor mit seinem Auto auf der Sauerlandstraße in Richtung Parallelstraße unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 40-jähriger Essener mit seinem Pedelec auf der Parallelstraße in Richtung Bundesstraße 227. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch der Radfahrer stürzte. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Essener zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden.

