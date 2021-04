PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung zum Polizeieinsatz vom 02.04.2021 in Weilrod OT Rod an der Weil

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Weilrod OT Rod an der Weil, Gillgartenstraße Freitag, 02.04.2021, 10:00 Uhr

Am Vormittag des Karfreitages kam es im Weilroder Ortsteil Rod an der Weil zu einem Polizeieinsatz. Hierbei drehte es sich um einen 58jährigen Weilroder, welcher sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Durch die Einsatzkräfte wurde zunächst versucht, mit dem Mann zu reden und ihm eine ärztliche Hilfe zukommen zu lassen. Da er diese Hilfsangebote jedoch abwies, zunehmend aggressiver wurde, damit drohte, sich oder andere Personen zu verletzen und er im Weiteren sogar zu Handgreiflichkeiten gegen Dritte ansetzte, musste er durch mehrere Einsatzkräfte unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt und in der Folge einer psychiatrischen Klinik vorgestellt werden. Alle beteiligten Personen wurden vor Ort durch zwei RTW untersucht, glücklicherweise war außer einer Augenspülung aufgrund des Pfeffersprays keine weitere Behandlung erforderlich. Zeitweise musste die Straße rund um den Einsatzbereich vollgesperrt werden.

erstellt: Hellmann, Polizeioberkommissar

