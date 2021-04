PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus von Donnerstag, den 01.04.2021 bis Freitag, den 02.04.2021

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten: versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl Tatort: 61350 Bad Homburg, Ricarda-Huch-Straße Tatzeit: Do., den 01.04.2021, 21:54 Uhr Durch einen bislang unbekannten Täter wurde zum o.g. Zeitpunkt der geschlossene Rollladen der Terrassentüre des Mehrfamilienhauses hochgedrückt und dort mittels Stock fixiert. Nun hebelte der Täter die Terrassentüre auf und verschaffte sich so Zutritt zum dahinter gelegenen Schlafzimmer. Im Anschluss flüchtete der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Telefonnr.: 06172/1200 entgegen.

Verkehrsunfälle:

keine presserelevanten Ereignisse

Polizeistation Oberursel

Straftaten: mehrere Sachbeschädigungen an Pkw Tatort: 61440 Oberursel, Lindenstraße Tatzeit: Do., 01.04.2021, 21:00 Uhr Ein unbekannter Mann zerkratzte am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr in der Lindenstraße in Oberursel mit einem unbekannten Gegenstand mehrere geparkte Fahrzeuge. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,80 m groß, kräftige Figur, kurze oder keine Haare, blaue Kapuzenpullover mit Schriftzug auf dem Rücken, dunkle Hose. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen können bei der Polizei in Oberursel unter 06171-62400 gemeldet werden.

gefährliche Körperverletzung

Tatort: 61140 Oberursel, Friedrichstraße Tatzeit: Fr., 02.04.2021, 01:38 Uhr Ein Pkw Fahrer, sowie dessen beiden Mitfahrerinnen wurden an der o.g. Örtlichkeit auf drei Jugendliche Täter aufmerksam, die gerade dabei waren einen Gullydeckel aus der Fahrbahn zu heben. Der Fahrer des Pkw stieg daraufhin aus und sprach die Personen auf ihr Handeln an. Es entwickelte sich ein verbaler Streit in dessen Verlauf einer der Täter dem Geschädigten nun Reizstoff ins Gesicht sprühte. Ein weiterer Täter schlug dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde durch den Tathergang leicht verletzt. Zur Personenbeschreibung der Täter konnte bisher lediglich angegeben werden, dass alle dunkel gekleidet waren. Hinweise auf die Täter nimmt die Kriminalpolizei Bad Homburg unter der Telefonnr.: 06172/1200 entgegen.

Verkehrsunfälle:

keine presserelevanten Ereignisse

Polizeistation Königstein

Straftaten: versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Garage Tatort: 61479 Kronberg im Taunus Tatzeit: Do., 01.04.2021, 11:20 Uhr Bisher unbekannte Täter versuchten sich mittels aufhebeln Zugang zu einer dortigen Garage zu verschaffen, scheiterten jedoch am Garagentor. Zeugen können sich mit der Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0 telefonisch in Verbindung setzen.

Verkehrsunfälle:

keine presserelevanten Ereignisse

Polizeistation Usingen

Straftaten: einfache Körperverletzung Tatort: 61267 Neu-Anspach, Bahnhofstraße Tatzeit: Do., 01.04.2021, 10:40 Uhr Eine bislang unbekannte männliche Person schlug einem 14-Jährigen Geschädigten mehrmals mit der flachen Hand und den Fäusten ins Gesicht. Weiterhin packte die männliche Person den 14-Jährigen an den Unterarmen. Die männliche Person konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 16-18 Jahre, ca. 1,70m - 1,75m groß, lockige Haare mit kurz rasierten Seiten, Zahnspange im Mund, schwarze Bekleidung Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer 06081-9208-0 zu melden.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht Unfallort: 61273 Wehrheim, Limesstraße 35 Unfallzeit: Do., 01.04.2021, 20:45 Uhr bis 20:55 Uhr Beim Vorbeifahren am Fahrzeug des Geschädigten, touchierte der Unfallverursacher dessen linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Fahrzeugführer liegen derzeit nicht vor. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer 06081-9208-0 zu melden.

