POL-DN: Achtung: Tiefstehende Sonne!

DürenDüren (ots)

Weil sie durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde, streifte am Donnerstag eine Autofahrerin mit dem Außenspiegel eine Pedelec-Fahrerin. Diese wurde dadurch leicht verletzt.

Gegen 13:25 Uhr befuhr eine 33-jährige Dürenerin mit ihrem Wagen die Olefstraße in Mariaweiler in Fahrtrichtung An Gut Nazareth. Kurz vor Erreichen der dortigen Ampel streifte sie mit dem Außenspiegel ihres Pkw eine dort fahrende Pedelec-Fahrerin. Diese war kurz vorher von der Erftstraße aus auf die Olefstraße aufgefahren. Die Radfahrerin, eine 46-jährige Dürenerin, stürzte bei dem Unfall. Sie wurde hierbei leicht verletzt. Ein RTW brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin gab gegenüber den Polizeibeamten an, aufgrund der tiefstehenden Sonne geblendet gewesen zu sein und die Radfahrerin daher nicht gesehen zu haben. Die Polizei rät: Sorgen Sie für klare Sicht. Schmutzige Frontscheiben erschweren bei tiefstehender Sonne zusätzlich die Sicht. Dies gilt auch für Brillengläser. Fahren Sie vorausschauend mit genügend Abstand und angepasster Geschwindigkeit.

