Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrerin stürzt aus ungeklärter Ursache - Velbert - 2011003

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

Am Samstagabend (31. Oktober 2020) stürzte, aus bisher ungeklärter Ursache, eine 20-jährige Motorradfahrerin mit ihrer Kawasaki auf einem Parkplatz an der Friedrichstraße in Velbert. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Das war passiert:

Gegen 19:05 Uhr befuhr eine 20-jährige Heiligenhauserin mit ihrer Kawasaki den Parkplatz eines Elektromarktes an der Friedrichstraße in Velbert. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte die junge Frau während der Fahrt mit ihrem Motorrad und verletzte sich schwer. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallermittlung vor Ort konnten die Beamten den Unfallhergang und die Sturzursache der Heiligenhauserin nicht klären. Es ist derzeit unklar, ob ein Fremdverschulden vorliegt, oder die Motorradfahrerin einen Alleinunfall verursachte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell