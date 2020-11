Polizei Mettmann

POL-ME: Fabrikneues Wohnmobil vom Straßenrand entwendet - Haan - 2011002

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein fabrikneues Wohnmobil der Marke Fiat / Ducato wurde am Freitagabend (30. Oktober 2020) von unbekannten Tätern vom Fahrbahnrand der Ohligser Straße in Haan entwendet. Das Wohnmobil vom Typ "Clevervan" war gegen 17:30 Uhr in Höhe der Einmündung zum Hermann-Löns-Weg am rechten Fahrbahnrand, in Richtung Solingen-Ohligs gesehen, abgestellt worden. Zuletzt wurde das Wohnmobil, welches werksmäßig einen schwenkbaren Fahrradträger und eine an der rechten Fahrzeugseite angebrachte Markise besitzt, gegen 19:30 Uhr am Abstellort gesehen. Um 22:30 Uhr bemerkte der Inhaber den Diebstahl und erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei.

Wie das mit einem Faltdach für zusätzliche Schlafplätze ausgestattete Wohnmobil geöffnet, gestartet und weggefahren oder auf andere Art und Weise abtransportiert werden konnte, ist bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jedoch jede Spur von dem erst mit 35km Laufleistung frisch erworbenen Wohnmobil, dessen Wert mit 56.000 Euro beziffert wird.

Bisher liegen der Haaner Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Wohnmobils der Marke Fiat / Ducato mit dem amtlichen Kennzeichen ME - GA 1245 vor. Polizeiliche Such- und Fahndungsmaßnahmen wurden veranlasst, führten jedoch bisher nicht zu einem positiven Ergebnis. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Das Wohnmobil und das Kennzeichen wurden zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des Wohnmobils, nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328 6480, jederzeit entgegen.

