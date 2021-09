Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich gewürgt und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch (29.09.2021) einen 31 Jahre alten Mann in der Heinrich-Baumann-Straße gewürgt und anschließend ausgeraubt. Der 31-Jährige ging gegen 06.30 Uhr einen Treppenaufgang zwischen der Hack- und der Landhausstraße hinauf, als ihn dort der Unbekannte unvermittelt von hinten würgte und ihm das Handy und die Geldbörse aus den Hosentaschen raubte. Anschließend rannte der Täter mit seiner Beute in Richtung Hackstraße davon. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 170 bis 180 Zentimeter großen Mann gehandelt haben, der einen dunklen Kapuzenpullover trug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell